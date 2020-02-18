Артист Андрей Данилко вместе с продюсером и музыкантом Виталием Дроздовым ответили на вопросы украинцев об "Евровидении"

По словам Андрея Данилко, после участия в "Евровидении-2007" он не хочет принимать участие в конкурсе, как исполнитель, пишет Рoliteka.net. Как отметил артист, украинцы не любят артистов, которые поют на английском.

Вместе с Дроздовым была разобрана тема Нацотбора "Евровидения-2020". Оба комментировали сообщения хейтеров об участниках.

В частности, один из вопросов касался афроамериканок из группы "FO SHO". По словам Данилко, ему было удивительно смотреть на этих участниц. Как отметил артист, три сестры очень "милые", и их он не засудил.

Песню MOONZOO feat. F.M.F. Sure один из пользователей сети считает, что нужно использовать в фильмах для взрослых. Однако Андрей Данилко успокоил, что музыку для фильмов тяжело писать, ведь она должна двигать фильм.

Интернет-пользователи таже отметили, что участница Элина Иващенко, хотя и выигрывает во всех украинских конкурсах, однако ничего не добилась. Андрей Данилко сообщил, что такие исполнители приходят на конкурсы, поют одни и те же песни с таким видом будто в первый раз. При этом звезде жаль таких артистов, ведь у них нет ничего своего.

"Как будто это цель - выиграть эти талант-шоу. Нет желания создать свое", - отметил Данилко.

Виталий Дроздов тоже ответил на комментарий пользовотеля:

"Я не люблю тех, кто сидит на диване и ничего не добивается".

Участник Александр Порядинский понравился чувством юмора. Как отметил Данилко, исполнитель пел с душой.

Пользователи сети активно прокомментировали видео:

"Обожаю Андрея Данилко, без него Нацотбор невозможен)))", "Андрей Михайлович, звезду не прячьте, так на всякий пожарный", "*А шо такое по**уха * АХАХАХ", "Поехал бы лучше Андрей со своей новой песней - и разорвал бы там всех! ✊", "Офигенный тандем получился, обязательно побольше комментариев им давайте, их хочется слушать бесконечно ✌", "Данилко просто шикарен, любую фразу можно в цитаты брать! Михалыч ты шикарен!", "Если бы Андрей вел передачу о сбор свеклы в поле, все равно собирал бы кучу зрителей, чрезвычайно талантливый, просто радуемся, что он наш, обожаем уже много лет его творчество", "Дроздов очень приятный, нравится, что он всегда может обосновать свое мнение )".

Напомним, фаворит Данилко обескуражил украинцев признанием: "закрываюсь в комнате и реву"

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