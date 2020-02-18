Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились новые кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

В этот раз звезда удивила стильным кадром в алом, почти бордовом платье. Сама Тина позировала со стильным макияжем на лице и довольно массивными украшениями.

Стоит также отметить, что создавать столь дорогостоящие образы певице помогают стилисты. Но рука и вкус девушки в ее нарядах и аксессуарах чувствуются на все 100%. Подчеркнем, что Тина использует драгоценности из красного и желтого золота. Артистка часто носит украшения с восточными нотами: они прекрасно подчеркивают элегантность и женственность ее образ.

Вот что ответили пользователи:

«Самая красивая ❣️», «Тина, лучшая♥️😍», «Как же все таки красный тебе к лицу 😍😍🤤», «очень красивая😍😍😍», «Ох уж эти глаза 🥰❤️👑❤️», «Самая красивая женщина😍», «Такая нежная♥️», «УкрТина золотая девушка 😅», «Невероятно красивая😍Тиночка, хорошего вам дня!💘Только включила «Вiльна» и вы выложили пост ❤️», «Какая же красивая😍😍😍».

Не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

«Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте.

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