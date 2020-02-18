Съемки сериала «Сваты» неожиданно покинула исполнительница одной из главных ролей – актриса Анна Кошмал, исполняющая роль внучки главных героев Женьки

Об этом поклонники украинского сериала узнали из Инстаграм юной актрисы. Как известно, съемки долгожданного седьмого сезона «Сватов» не так давно стартовали под Минском и именно там сейчас находятся актеры. Однако, как выяснилось на днях, 25-летняя Кошмал покинула съемочную площадку. Так, на ее странице в Инстаграм появились кадры из Киева.

Поклонники сериала предполагают, что актрисе пришлось вернуться в Украину ради участия в своих спектаклях, ведь девушка не только снимается в кино, но и играет в театре. Вероятно, позже Анна вернется в Минск для продолжения съемок.

Не исключено также, что актриса уже отыграла свою роль для «зимних» эпизодов сериала, и теперь вернется на съемки уже летом, когда будут снимать соответствующие серии.

О том, как будут проходить съемки «Сватов» ранее рассказывал режиссер сериала Андрей Яковлев. По его словам, летом команда планирует отснять еще три серии для нового сезона. При этом он также опроверг слухи о том, что в новом сезоне не будет использоваться материал, отснятый еще в 2017 году.

«Никого не слушайте. Мы сняли много. Все ждет своего часа», - подчеркнул он.

Из этого можно сделать вывод, что некоторые сцены Анны Кошмал уже давно готовы. Так, на странице фан-группы актрисы в Инстаграм можно найти фото, датируемое 2017 годом, на котором актриса фотографировалась на съемках в платье 19-го столетия. Стоит отметить, что ранее поклонникам сериала обещали перевоплощение героев в представителей того времени в новом сезоне «Сватов».

Ранее мы писали о том, что 25-летняя актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в пятом и шестом сезонах популярного сериала "Сваты", изменилась до неузнаваемости.

Со времени выхода предыдущего сезона сериала прошло почти семь лет. За это время Аня, которая запомнилась фанатам "Сватов" как длинноволосая брюнетка, превратилась в блондинку, сменив образ девочки-неформалки на более женственный.

Напомним, внучки Жени из "Сватов" больше нет: что случилось с актрисой, фото поражают.

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" кардинально сменила имидж, актрису сразу не узнать.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" жестко высказалась о нападках на свою фигуру, видео облетело сеть.