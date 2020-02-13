25-летняя актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в пятом и шестом сезонах популярного сериала "Сваты", изменилась до неузнаваемости

Со времени выхода предыдущего сезона сериала прошло почти семь лет. За это время Аня, которая запомнилась фанатам "Сватов" как длинноволосая брюнетка, превратилась в блондинку, сменив образ девочки-неформалки на более женственный.

Пользователи сети признаются в комментариях под последними фото артистки, что не узнают ее. Некоторые отмечают, что Ане идет новый образ, другие ностальгируют за "сериальной Женей".

"Вообще не похожа"

"Очень красивая, но непривычный образ😀😍"

"Очень красивый цвет волос, но и чёрный цвет вам ооочень идёт, прям просто ваш, в Сватах вы брюнетка, ну просто супер👍"

"О Господи, я кажется ослепла от этой красотки 💯"

"Чуть мимо не пролистнул 😃 Не узнал. А потом смотрю... это же наша красотулька, которую мы очень любим 😊💋"

"без штукатурки на много красивее,тут явный перебор,гримера на гильотину!"

"как замуровали, неее не Женька из сватов"

"Великолепна, спасибо за классную роль и сериал"

Отметим, Кошмал ходила в театральный кружок, где ее и заметили агенты студии "Квартал 95". Девушку пригласили на прослушивание на роль девочки-гота. Аня не знала, о каком проекте речь, пок ее не утвердили на роль позврослевшей Жени в "Сватах".

Кроме внешности произошли перемены и в личной жизни. В 2018 году Аня вышла замуж за молодого человека, с которым встречалась четыре года, и родила сына.

Ранее мы сообщали, Кошмал напугала поклонников внешним видом. Девушка поделилась фото в Инстаграм, на котором предстала без макияжа и в растянутой футболке. Ее лицо очень вытянулось и похудело, а светлый цвет волос сделал практически неузнаваемой. Также в глаза бросаются выпирающие скулы, которые раньше скрашивала округлость щек.

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