Звезда популярного сериала "Сваты" актриса Татьяна Кравченко заставила поклонников "рыдать", напомнив об одном из самых забавных моментов прошлых сезонов

Как передает Politeka.net, актриса поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с коллегой по площадке актрисой Людмилой Артемьевой (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Персонаж Кравченко - Валюха Будько - "схлестнулась" с пероснажем Артемьевой - Олей Ковалевой - в словесной баталии. Одна из фраз их перепалки "Укусно тебе?" стала уже крылатой у миллионов фанатов сериала.

Дело в том, что Ковалева "прошлась" по фигуре Валюхи, намекая, что нужно получше ухаживать за собой и поменьше есть. При этом сама без зазрения совести с аппетитом уплетала наготовленные Будько яства. Простушка-героиня Кравченко просто феноменально поставила "родственницу" на место.

"Укусно» тебе? 😃 #татьянакравченко #людмилаартемьева #сваты", - подписала кадры Кравченко.

Поклонники с радостью понастальгировали вместе с актрисой, за несколько часов поставив более 25 000 "сердечек" этому ролику.

"👍Это теперь крылатая фраза! "Укусно тебе" и "Фатит" 😂"

"Суппер👍, высший пилотаж, уважаю и восхищаюсь Вами. ВЫ неповторимы и неподражаемы, и просто шикарная женщина🤗"

"Самый любимый сериал 😍, не перестаю восхищаться актёрами💖 . По 100 раз пересмотрела все сезоны и жду новый сезон 🤗😍😍"

"В каком-то интервью Людмила Артемьева сказала, что простушку ( как Валя) сыграть легко! А вот ты поди, сыграй интеллигенцию .. Ох, неправа, Артемьева, ох, неправа....😂"

"После "укусно" - я свалилась с дивана! Так только Кравченко могЕт!!!"

"я только недавно начала смотреть этот сериал😊с 1-го сезона с 1-ой серии.., до слез смеюсь..😂 влюбилась во всех!!!💓"

"Пора сделать "рецепты от Валюхи"! Кто за? !"

Ранее мы сообщали, в Беларуси после семи лет простоя стартовали съемки очередного сезона "Сватов", что сильно порадовало фанатов сериала. В соцсети появились фото со съемочного процесса, которые приоткрыли завесу тайны, что же будет в первых эпизодах 7-го сезона. Судя по фото, одной из тем станет праздник Масленницы.

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" сняла с себя все лишнее ради пикантной фотосессии.