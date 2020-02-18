Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов. В єтот раз звезда показала "блюдо дня", которім она наслаждалась во время отдыха

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы. Леся не осталась равнодушна к вопросам и поэтому рассказала о своих правилах похудения.

«Хтось казав макарони не їсть.....😁», «Как нам интересно как вы кушаете», «Леся все тiki жре, та луки мiняе. От лафа», «Наверное, больше ничего интересного 😢😢😢», «Постоянно кушает, постоянно)...», «Красотка выше криши❤️❤️❤️❤️❤️», – написали поклонники под новым постом.

«Я ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я Им все .. ну почти! Уже 2 года я не Им тяжелый Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе избавилась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - поделилась секретами красоты Никитюк.

До этого вместе с подругой артистка также с удовольствием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми.

К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.

Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

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