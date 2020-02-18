Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у певца Melovin

Во время встречи Константин Бочаров (настоящее имя артиста) сумел открыто ответить на некоторые вопросы, в том числе была затронута тема хейта в его сторону, пишет Рoliteka.net.

Так, певец рассказал, что разочаровался в певице Джамале, как в человеке. Как отметил артист, он ее любит, как певицу, но как человека совершенно не понимает.

Певец рассказал, что разочаровался в Джа после конфликта в 2018 году. Оказывается, после нацотбора "Евровидения 2018", где победил Melovin, звезда поставила лайк под комментарием: "Лучше бы на Евровидение поехал Каdnay, а не этот крашенный го**к Melovin" .

После этого Константин опубликовал скрин комментария в своем Сторизе в Инстаграм. Певец отметил, что с данным мнением согласилась Джамала, которая в то время была судьей национального отбора песенного конкурса.

Артистка мигом прокомментировала и сказала, что ее лайк - это фейк. Однако Melovin настаивает до сих пор, что "сердечко" было поставлено с подтвержденного аккаунта артистки.

Сейчас певец даже не здоровается с Джамалой при встрече.

Также Melovin вспомнил, что неприятно о его победе на Нацотборе высказалась и певица Тоня Матвиенко. В 2018 она поставила хештеги в посте "катаракта" и "гребаные малолетки". А сейчас артистка делает вид, что ничего такого не писала.

Напомним, также в интервью с Ефросининой Melovin вспомнил, как после завершения Национального отбора на Евровидение в СМИ стали появляться слухи о его романе с Андреем Данилко.

Такие слухи обидели артиста, ведь он испытывает огромное уважение к коллеге.

«Позвонил Андрею Михайловичу, а он говорит: «Слава Богу...». И все. У меня сразу настроение расцвело», — признался артист.

К слову, Melovin, действительно, называет Данилко только по имени и отчеству: «Я не дорос, чтобы называть его Андреем. Андрей Михайлович. И никак иначе. А как можно по-другому?».

Ранее мы писали, что Melovin признался, что он всегда пользовался популярностью у девочек, поэтому одноклассники устроили жестокую травлю с 6 класса и продолжалось это вплоть до окончания школы.

Напомним, фаворит Данилко обескуражил украинцев признанием: "закрываюсь в комнате и реву"

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