Российский комик и телеведущий Максим Галкин публично высмеял Владимира Жириновского

Как сообщает Politeka.net, шоумен посмеялся над оппозиционерами российской власти, в том числе и над Жириновским, который известен своими странными, а иногда даже безумными заявлениями.

Выступление Галкина было опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Юморист сравнил опозиционеров с зомби, а Жириновского так вообще с графом Дракулой.

"Вы только вдумайтесь: они как зомби уже, они Путину от Ельцина достались. Жириновский вообще Граф Дракула: его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, кричит, и вот на кого эта ядовитая слюна попала, те 6% и идут за него голосовать, не приходя в сознание. А если кого-то укусят по дороге, то и эти еще подтянутся, процентов два", - с юмором разнес российских опозиционеров Максим Галкин.

Ко всему прочему, Галкин рассказал зрителям, что, когда выборы заканчиваются Жириновский и тихонько отсиживается в "склепе". Пока Путин снова не "нажмет кнопку", чтобы его призвать.

"Он уже в склепе, солью присыпанный лежит, и ждет. А у Владимира Владимировича, царя нашего, педаль золотая. Чуть что, он нажмет, и Жириновский уже в плохом настроении снова идет. А если у Жириновского очень плохое настроение, то у Путина в ядерном чемоданчике на всякий случай осиновый кол. Если пахана не признают, он его и пришьет", - посмеялся юморист над российским депутатом.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.