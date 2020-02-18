Кадры вызвали бурную реакцию украинцев и не только

На съемках нового сезона сериала «Сваты» произошла словесная перепалка прямо в кадре

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы Татьяны Кравченко - одной из главных героинь популярного в Украине и за ее пределами сериала.

Так на новых опубликованных кадрах, съемочная группа находится посреди дороги, герои актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко стоят у автомобиля и рассуждают на предмет того, что их близкий человек "перестал пить":

"Вот видишь, что с человеком творится, когда он пить бросает...", - сказал герой Добронравова. На что знаменитая сериальная "Валюха", которую исполняет Кравченко, отрезала:

"Да закройся ты! Человек, наконец-то, делом занялся...". Актеры в диалоге смеялись, а посреди дороги - у них на пути - стояли киношные "родственники" в смешных костюмах.

Публика в сети заметно оживилась, увидев кадры со съемок. В комментариях люди пишут, что очень рады возобновлению съемок сериала и ждут премьеры.

Ранее мы писали о том, что 25-летняя актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в пятом и шестом сезонах популярного сериала "Сваты", изменилась до неузнаваемости.

Со времени выхода предыдущего сезона сериала прошло почти семь лет. За это время Аня, которая запомнилась фанатам "Сватов" как длинноволосая брюнетка, превратилась в блондинку, сменив образ девочки-неформалки на более женственный.

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" сняла с себя все лишнее ради пикантной фотосессии.