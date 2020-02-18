Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, опроверг информацию, опубликованную бывшим украинским премьером Николаем Азаровым в соцсети

Так, Азаров опубликовал пост с якобы антиукраинскими словами, исходящими от Данилко про то, что в нашей стране процветают "позор, ложь, преступления" и т.д. Артист поспешил опровергнуть заявление Азарова, назвав происходящее фейком, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

Пользователи сети бурно обсуждают ситуацию. Большиство сходятся во мнении, что Верка Сердючка не могла такого написать, так как старается держаться подальше от политики.

"Це пост зі стіни Азірова, ментально здорові люди його не читають, а довб**оби... вони даний пост з офіційного інстаграмчику Вєрки не прочитають, бо в більшості з них замість інстаграм - зомбоящик."

"Это фейк , потому что Данилко даже не прикасается к политике, ему хватило движухи с (Р)Лаша-тумбай..."

"Андрей никогда бы не написал "вылЕзать". Он грамотный человек."

"Андрей Михайлович, даже не думали это и читать. а тем более в это верить. 😻 Make it raine champagne 🥂🍾"

"🤦🏽‍♀️Азіров з глузду трампампам🤣"

"Вас всё никак не оставят в покое! Артисты вне политики!"

"Тільки ідіоти в це можуть повірити"

"Мікола Янович остаточно тю-тю"

Ранее мы сообщали, Данилко вместе с продюсером и музыкантом Виталием Дроздовым ответили на вопросы украинцев о "Евровидении".

В часности, публику интересовала участница Элина Иващенко, которая хоть и выигрывает во всех украинских конкурсах, однако ничего не добилась.

Данилко отметил, что такие исполнители приходят на конкурсы, поют одни и те же песни с таким видом будто в первый раз. При этом звезде жаль таких артистов, ведь у них нет ничего своего.

"Как будто это цель - выиграть эти талант-шоу. Нет желания создать свое", - отметил Данилко.

На главный вопрос, не хочет ли артист снова принять участие в "Евровидении"( а до этого он пел на сцене этого проекта в 2007-м), Андрей Михайлович ответил отрицательно, добавив, что украинцы не любят исполнителей, которые поют на английском.

Напомним, фаворит Данилко обескуражил украинцев признанием: "закрываюсь в комнате и реву"

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