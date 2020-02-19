Участница «ВИА Гры» Эрика Герцег готовится к свадьбе, несмотря на слухи о ее романе с продюсером музыкального коллектива Константином Меладзе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации россСМИ.

Так еще 9 октября 2019 года Эрика проговорилась о том, что выходит замуж и рассказала, кто стал ее избранником. Жениха звезды «ВИА Гра» зовут Михаил, он бизнесмен. Известно, что предложение он сделал Эрике всего спустя месяц после знакомства. Сейчас пара живет вместе.

Сделал он это еще в 2017 году, с помощью курьера, которого отправил в аэропорт, куда пребывала артистка, с кольцом. К посылке прилагалось письмо с признанием в любви.

Какой именно будет церемония бракосочетания – пара еще не решила, лишь известно, что возлюбленные намерены последовать популярному ныне направлению среди представителей шоу-бизнеса, которые буквально через одного, справляют такие торжества в Европе. Шумной свадьбы «голубки» не хотят – на церемонии, вероятнее всего, будут лишь родственники и самые близкие друзья.

Мир шоу-бизнеса для Михаила чужд, убеждала журналистов Эрика. Кроме того, звездная исполнительница заявила, что очень рада, что ее мужчина не знаком с шоу-индустрией близко, так сказать. Сама же Эрика – является чуть ли не одной из самых ярких представительниц мира артистов, она поет, снимается в откровенных фотосессиях для мужских глянцев и так далее.

Напомним, экс-ВИА Гре Брежневой приписывают негласную конкуренцию с нынешней участницей коллектива – эффектной блондинкой Эрикой Герцег. По слухам, последняя, является любовницей Константина Меладзе, у которого длительный союз с Верой Брежневой.

Так по словам Герцег, с Меладзе ее всязывают исключительно деловые отношения:

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь - умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь», - сказала артистка, чуть не заплакав перед журналистами.

Но известно, что свои отношения с тем самым прекрасным принцом из девичьих грез солистка "ВИА Гры" не афиширует и еще ни разу со своим избранником не появлялась на публике:

«Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения», - сказала певица и добавила по поводу своей скрытности на предмет дел личных:

«Я не хочу этого делать. Я верю, что счастье любит тишину. Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Ну блин, это мое, пусть это останется дома!».

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.