Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом
Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.
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В этот раз артистка решила сразить стильным фото, сверкнув новой прической – множеством мелких косичек, дополняющий ее теплый и спортивный наряд. Похоже, перед очередным концертом певица решила похвастаться новым стилем перед камерой.
К слову, звезда знает, как правильно ухаживать за пышными локонами, и никакие перекрашивания и термоукладки не портят причёску поп-дивы. Ещё Анна часто меняет образы, удивляя фанатов, и постоянно использует для этого парики. Но и о своих волосах не забывает – и эксперименты эти никогда не остаются незамеченными.
"Что во мне изменилось?", - спросила Седокова своих поклонников, тут же получив сотни комментариев с ответами.
До этого Анна представила себя в новом имидже, показывая лучшие кадры со своего клипа - пикантный поцелуй с Янисом Тиммой. Молодой баскетболист буквально соблазнил Анну на дорогом мотоцикле.
Так, изначально в новом клипе певица развлекается с подругами в ночном клубе. Одета она в сверкающее боди и меховое пальто. Позже в клипе появляется полицейский, которого играет возлюбленный Седоковой. Пара специально страстно целуется, после чего певица оказывается лежащей на полицейском байке.
Этот момент отдельно решила показать Анна в своем Инстаграм:
«Я подарю ящик хорошего шампанского или деньги на него 💸 тому, кто лучше всего повторит эту сцену из клипа #ИгристоеДетка ! Творческий подход приветствуется! Снимай свой поцелуй под мой трек, отмечай меня и ставь хештег #PROпоцелуи 😘😘😘», – написала звезда, вызвав бурную реакцию в сети.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом