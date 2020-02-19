52-летняя актриса театра и кино Инна Белоконь, выступающая дуэтом с исполнительницей Веркой Сердючкой в роли ее мамы, показала, как выглядит ее настоящая дочь

Фото Белоконь поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Несмотря на сложившийся уже образ "простоватой" женщины, которая как тень, в платочке, ходит за Веркой Сердючкой, в реальной жизни Инна Викторовна оказалась совсем другой. Красивая, ухоженная, всегда опрятно и стильно одета, а также горячо любима мужем и дочерью.

К слову, о последней. Дочь актрисы зовут Яна и ей 21 год. Девушка окончила Полтавский коммерческий техникум и уехала далее учиться в Польшу. Известно, что у красавицы есть парень, который вполне может стать ее мужем.

Белоконь нечасто делится снимками с дочкой, но тем не менее, на тех, которые можно отыскать в сети, - видно, как они сильно и искренне любят друг друга.

На одном из таких кадров вся семейка в сборе (актриса замужем за Олегом Белоконем, с которым они живут и ведут бизнес в Полтаве). Отец с матерью нежно обнимают и целуют взрослую дочку-блондинку на фоне красивейшей природы.

"С днём дочери!!!! 🥰🥰🥰🥰нямкаем, цемкаем, любкаем!!!!!!!!❤️", - поделилась актриса под фото.

На другом снимке уже Яна обнимает мать. "ДОМА👪🥰🥰", - тепло подписала кадр Белоконь. Стоит отметить их невероятное сходство. Поклонники так и пишут: "Доця копирочка мамина".

Кроме дочери, как мы сообщали, Белоконь показала в соцсети своего супруга. Несмотря на то, что Олег выглядит старше жены, они гармонично дополняют друг друга и выглядят счастливыми. Отметим, пара уже 23 года в браке. На годовщину Инна выставила в Инстаграм трогательное фото, на котором они с мужем идут за руку и страстно смотрят друг другу в глаза.

"Мистер и миссис .....Белоконь💟"; "Годовщина? Не может быть... Горько, но жизнь ваша пусть будет наполнена яркими и красочными событиями 😍", - писали в комментариях под фото.

Напомним, мама Сердючки показала, как развлекается в Киеве

Также Politeka сообщала, что мама Верки Сердючки показала свою любовь, фото облетело сеть