Телеведущий Дмитрий Шепелев принял серьезное решение, которое, возможно, ударит по его дальнейшей карьере на ТВ

Как передает Politeka.net, об этом муж покойной Жанны Фриске написал в своем Instagram.

Известно, что главный телеканал РФ потерял одного из самых популярных телеведущих.

В частности, шоумен Дмитрий Шепелев принял решение уйти с главного телеканала Российской Федерации "Первого канала".

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию", — откровенно признался муж покойной Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев также написал в своем Instagram, что уходу с "Первого канала" не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии.

"Первый канал это целый мир для меня. Спасибо! Это было замечательное путешествие", - резюмировал российский шоумен в личном микроблоге.

"Как хорошо что Вы больше не будете вести эту подставную и весьма лицемерную программу", "Прекрасный ведущий с невероятно правильной речью и приятным голосом. Все будет хорошо обязательно. И как не печально мы видим закат телевидения", "Действительно жаль, но Первый сейчас далеко не первый, передачи отстой", "Передача на самом деле такое вранье, ложь, слава богу что ее не будет", "Новых крутых проектов вам Дмитрий", - поддержали телеведущего поклонники в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что муж умершей Жанны Фриске ошеломил пикантной подробностью. Бывший украинский телеведущий Дмитрий Шепелев, который долгое время работал на телеканале «M1», поделился историей о том отрезке времени.

В своем посте телеведущий рассказал — он трудился с известной украинской ведущей Василисой Фроловой. Много лет назад оба вели утреннее шоу на «M1».

Как признался Шепелев, для него это была не работа, ведь они с Василисой «валяли дурака» каждое утро, пять дней в неделю. По словам телеведущего, однажды они вышли в эфир голыми.

«Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды», — написал Шепелев.

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.