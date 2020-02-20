Украинские звезды любят удивлять своих поклонников яркими сценическими костюмами, а иногда и очень откровенными нарядами

Politeka.net решила вспомнить самые яркие концертные костюмы украинских звезд, в которых они выступают на собственных шоу, музыкальных премиях и «Песнях года».

Ани Лорак является практически рекордсменкой по концертным нарядам. В ее шоу «Дива», на который артистка потратила около 5 млн долларов, около 240 сценических костюма.

Конечно, речь идет и о ее шоу-балете. Сама артистка появляется в блестящих платьях, откровенных комбинезонах и элегантных нарядах. Посмотреть всегда есть на что.

Светлана Лобода практически всегда отдает предпочтение мини-платьям или откровенным боди.

Любит звезда блестящие наряды, которые переливаются под светом софитов. Иногда, правда, певица появляется и в более скромных нарядах – длинных переливающихся платьях и комбинезонах. Еще реже звезда появляется в сдержанных нарядах.

Настя Каменских после того, как начала сольную карьеру, серьезно взялась за свой имидж. Похудевшая звезда может позволить себе очень откровенные наряды, которые подчеркивают ее пышные формы.

Девушка любит выступать в комбинезонах, ярких платьях и просвещающейся одежде. Кстати, во время ее судейства в «Х-факторе» все внимание зрителей было приковано к образам певицы.

Главная блондинка Украины Оля Полякова известна самыми эпатажными концертными нарядами и знаменитыми кокошниками.

Звезда на своих концертах постоянно удивляет публику внешним видом. Она любит яркие и броские цвета, часто отдает предпочтение мини и комбинезонам. Балет Поляковой одевается также ярко.

Напомним, что Светлану Лободу застукали за страстным поцелуем с молодым красавцем, кадры облетели сеть: «Тиллю это не понравится».

А еще Politeka писала, что Ани Лорак после тайной свадьбы показала себя в белом платье, видео.

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских устроила соблазнительную фотосессию в кружевном корсете: "Настя аж помолодела".