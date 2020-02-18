Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, оприлюднила в Instagram цікаве відео

Ані Лорак вже тривалий час зустрічається саунд-продюсером Єгором Глібом, пише Рoliteka.net. У користувачів мережі різна реакція на цю пару: одні кажуть, що Ані та Єгор ідеально виглядають разом, а інші ж - продюсер не гідний української красуні.

Як би там не було, недавно в мережі з'явилися чутки, що зірка таємно вийшла заміж за свого бойфренда. А нове відео в Instagram, як кажуть "підлило масла у вогонь". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Користувачі мережі впевнені, що біле плаття Лорак наділа неспроста, а цим натякнула, що весілля таки було. Ніби красуня "сповідалась" перед публікою, поставши у весільному вбранні після таємної церемонії.

Варто відзначити відео було знято на нову пісню артистки "Я бы летала", про що Ані і повідомила в пості.

"На концертах ми вже співаємо «Я б літала» разом! Скоро прем'єра кліпу! Залишилося зовсім трохи! 🦋", - написала знаменитість.

За день публікація зібрала майже 300 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Чесно сказати нічого нового і ВАУ ми не побачимо, однотипний кліп з піснею ми Нарушаєм, тільки картинки поміняли💞", "Дуже чекаємо", "Це буде справжня бомба😻🔥 Кліп вже дуже подобається🤤💜 З великим нетерпінням чекаємо на прем'єру!🙌 Поруч з вами душа завжди хоче співати 😌 Ви чарівна!💥", "Кароліна знущаєтесь!!!! Ми ж не можемо так довго чекати😬 Скажіть дату, будь ласкаа🙏🙏🙏", "

Чому то всі кліпи як один кліп. Різні міста і вбрання. Ось сумашедшая і місто і стиль і подача все в одному", "Хороший музон", "Кароліна, ви така чудова, бережіть себе і чистіть по частіше душу дотримуйтесь правила безпеки від усякої черні і тоді вам не страшний сірий вовк. З любов'ю і найкращими побажаннями❤️❤️", "переглянула мільйон разів😍 така класна..🤤🔥", "Дійсно, однотипно погано..", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, минулого місяця Ані Лорак поїхала до США разом зі своїм коханим. Під час відпочинку чоловік неодноразово публічно заявляв про свою любов до Лорак на нещодавно створеній їх загальної сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак опинилася без штанів перед знаменитим красенем.

Раніше Politeka писала, що Лорак у спортивних штанях здивувала різкою зміною іміджу.

Також Politeka повідомляла, що Лорак вразила змінами у зовнішності.