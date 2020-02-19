Відомий український продюсер і кліпмейкер Алан Бадоєв показав закулісне відео премії «МузТВ» 2017 року.

Ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На відео співачка Світлана Лобода і співак Макс Барських, якого продюсує Бадоєв, йдуть на головну сцену. Лобода виспівує, а Барських кривляє її.

«І все ж, на мій погляд, сама мила пара))) Один поцілунок зібрав понад 30 мільйонів переглядів на YouTube #несовместимоесовместимо. Чекаєте дует?», - написав Бадоєв.

Як відомо, в 2017 році Барських і Лобода виступили зі спільним номером на концерті. Лобода заспівала пісню «Твої очі», а Барських – пісню «Тумани». У кінці спільного номеру Барських, піддавшись швидкоплинному сплеску емоцій, притягнув до себе Лободу і спробував поцілувати. Поцілунок виглядав досить пристрасно. Правда, Лобода не очікувала такого повороту і відхилилася від хлопця, зазначивши, що він застав її зненацька.

Попри це, поцілунок зірок став найбільш обговорюваною подією премії «МузТВ».

В коментарях тепло відреагували на пост Бадоєва. Відео подивилися вже 175 тисяч разів.

«Досі слухаю «Серце б'ється», «Чекаємо будь-який дует від Макса, але бажано з Мишком», «Це кращий поцілунок на YouTube», «Дуже-дуже чекаємо. Самий гарний дует», «Солодка парочка», «Чекаємо новий поцілунок», «Да і ще один поцілунок) тому що було справді дуже і дуже круто», «Вже давно пора новий дует», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що у мережі ходило багато чуток навколо роману Барських і Лободи. Швидше за все, чутки спеціально підігрівалися заради піару знаменитостей. Тим більше, що Бадоєв знімає багато кліпів для Світлани Лободи. Втім, пізніше Лободі приписували роман з вокалістом гурту Rammstein Тіллем Линдеманном. Згідно з чутками, саме Тілль є батьком другої дитини Лободи. До речі, артистка з'явилася в кліпі Ліндеманна.

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