В интернет-сети подняли на смех российскую певицу Наташу Королеву за странное поздравление сына с днем рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сыночек @arkhipglushko !Сегодня тебе 18 !!! Как много интересного у тебя впереди ! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний!!! Будь счастлив , успешен , востребован ,любим!!!Я очень хочу что бы улыбка всегда сопровождала тебя на твоём пути !!!Люблю тебя», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах мальчик Архип выглгядит очень странно, пытаясь изображать на камеру мужественность. Это стало причиной резких комментариев со стороны пользователей.

«Господи , кто придумал это видео? Есть чувство вкуса ? На видео совсем ребёнок! Зачем эта расстегнутая рубашка ? Бабочка ? Все выглядит коряво. Парень как не в своей тарелке. Мужская брутальность придёт значительно позже. А сейчас это как с запрещённого сайта для мальчиков и состоятельных мужчин», «А в армию сыночек пойдёт???», «как быстро мы стареем», «Не хотелось бы что бы он пошел в стриптиз» , - пишут они.

Поздравил сына и муж Королевой – Тарзан. Он опубликовал странный снимок с мальчиком – мужчина позирует топлес, а ребенок изображен в явно не лучший момент.

«Какая страшная грудь да и тело уже не то», «На фото такое ощущение что не у сына день рождение, а отец демонстрирует свой не молодой торс», «Это первая семья на моей памяти, когда папины си**ки больше маминых», - пишут они.

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