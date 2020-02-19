В сети всплыло курьезное архивное видео с Тиной Кароль и ее тогда еще совсем маленьким сыном Вениамином

Как известно, Тина Кароль – не только популярная певица, но и любящая мать. После смерти мужа знаменитость сама воспитывает их сына Вениамина, которому в прошлом ноябре исполнилось уже 11 лет.

Сейчас мальчик потихоньку подрастает и становится настоящей опорой для своей мамы, но еще совсем недавно он мог поставить ее в неловкое положение на глазах у всех. Один из таких инцидентов произошел много лет назад, однако соответствующий ролик всплыл в сети на днях.

На видео можно увидеть, как тогда еще совсем молодая Кароль дает интервью Кате Осадчей на красной дорожке некоего мероприятия. В этот момент маленький Вениамин неожиданно падает прямо на дорожку и демонстративно остается лежать лицом вниз.

«Ничего, он так немного полежит…Все хорошо», - пошутила Кароль.

Однако, в конце концов ей пришлось за руку поднимать упрямого сына с пола.

«В честь 14 февраля делюсь с вами видео о самом любимом мужчине Тины Кароль. Интересно, Веня видел это?», - говорится в подписи к видео, размещенном на одном из фан-аккаунтов Кароль в Инстаграм.

Стоит отметить, что Кароль в своих интервью неоднократно называла сына своим мужчиной мечты.

«Мужчина моей мечты – это мой любимый сыночек. Если бы не он, я бы сдалась», - признавалась певица.

Ранее мы писали о том, что Кароль удивила стильным кадром в алом, почти бордовом платье. Сама Тина позировала со стильным макияжем на лице и довольно массивными украшениями.

Стоит также отметить, что создавать столь дорогостоящие образы певице помогают стилисты. Но рука и вкус девушки в ее нарядах и аксессуарах чувствуются на все 100%. Подчеркнем, что Тина использует драгоценности из красного и желтого золота. Артистка часто носит украшения с восточными нотами: они прекрасно подчеркивают элегантность и женственность ее образ.

Напомним, Кароль показала силу макияжа на собственном примере.

Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась своими главными драгоценностями.

Также Politeka писала, что Кароль устроила необычное шоу в "мужском" пиджаке.