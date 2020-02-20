Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка открыто рассказала о переживаниях, которые испытала в связи с победой на Олимпиаде

Речь о зимней Олимпиаде-2006, которая проходила в итальянском Турине. Так, 14 лет назад Навка вместе с партнером Романом Костомаровым победили на играх, после которых решили оба оставить спортивну карьеру.

Как передает Politeka.net, Навка в своем микроблоге в Инстаграм поделилась впечатляющими кадрами с того соревнования. А также рассказала в подписи к ним о своих переживаниях.

"Мы смогли, в этот переломный день, мы стали первыми... Что я хочу сказать, все видят красивые картинки, счастливые лица, эмоции, но совсем никто не понимает сколько каторжного труда стоит за победами наших спортсменов... Только пройдя этот путь можно судить о том, кто, как и чего достигает. 💯 Это бесконечный труд самосовершенствования, борьба с собственным телом, стальные нервы, жёсткая самодисциплина и внутренний стержень, благодаря которому, ты не сдаёшься, а движешься вперёд и только вперёд!!! 💪💪💪", - написала в соцсети Татьяна.

Поклонники подхватили ностальгическую волну и оставили уйму комментариев.

"Навка, ты, наконец, заслужила Пескова"

"Татьяна и Роман! Лучшая пара в танцах на льду на все времена! Помним о вас и гордимся всегда!!!"

"Оооо а как мы орали!!!! Хлопали! Рыдали от этих эмоций!!! Как мы зажимали кулачки до боли и синюшных пятен потом на ладошках!!! Любимая, самая красивая пара!!! ❤️"

Ранее мы сообщали, как Навка не постеснялась на камеру показать, как пьет водку и закусывает салом. Кадрами жена Пескова поделилась в "сториз" в Инстаграм. Облаченная в теплое платье, подчеркнутое модной поясной сумкой от Louis Vuitton, она предстала возле самовара изо льда рядом со столиком, на котором стояли стопки и уже была заготовлена закуска.

«Дорогие друзья, всем желаю здоровья. Потому что водочка и сало... Что может быть прекраснее на свежем воздухе», - отметила Навка, опрокинув стопку.

Напомним, что Татьяна Навка изогнулась в пикантной позе, покорив даже Волочкову: "Это из Камасутры?".

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