Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда показала весенние переменны – Анна впервые решилась сменить имидж и состричь челку.

«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ ! И спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?», – написала Анна под стильным снимком.

«Замучаешься так каждый раз укладывать», «Вам очень идет, но вы теперь запаритесь, или этому стилисту придётся с вами жить», «Возраста добавила», «Без челки круче, но для весенних перемен вполне», — пишут комментаторы.

До этого артистка решила сразить небольшими роликам в Инстаграм, сверкнув будущей новой прической. Перед зеркалом звезда предстала в обычном наряде. Также видно, что стилист работает над волосами артистки, состригая челку и укладывая ту впервый раз.

К слову, звезда знает, как правильно ухаживать за пышными локонами, и никакие перекрашивания и термоукладки не портят причёску поп-дивы. Ещё Анна часто меняет образы, удивляя фанатов, и постоянно использует для этого парики. Но и о своих волосах не забывает – и эксперименты эти никогда не остаются незамеченными.

«Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись 🤪 , но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка !!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo . Все происходит в специальном салоне», – пишет Анна под новым постом. К слову, поклонники довольно активно принялись отвечать на увиденное.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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