Колишню дівчину Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі побив бойфренд у День святого Валентина

Як пишуть іноземні ЗМІ з посиланням на поліцію, хлопець Хайден Панеттьєрі, Брайан Хикерсон, був заарештований за домашнє насильство в той же день.

За словами поліцейських, Хикерсон нібито вдарив Панеттьєрі «кулаком по правій стороні лиця». Інцидент стався в приватній резиденції в Джексоні, штат Вайомінг.

Сусід пари викликав поліцію через шум в їх домі близько трьох годин ночі. Коли поліцейські прибули на місце, вони виявили п'яного Хикерсона біля вхідних дверей. Хайден нібито вигнала його, після того як він вдарив її по обличчю.

Обличчя Панеттьєрі виглядало червоним і опухлим, а на лівій руці у неї також були подряпини і припухлості. За словами актриси, він кидав її в стіну і бив кулаками.

В поліції Брайан заперечив звинувачення на свою адресу.

Це не перша проблема Хикерсона з законом. У травні 2019 року поліція США заарештувала Хикерсона, агента з нерухомості, за домашнє насильство після того, як між ним і Панеттьєрі виник конфлікт після вживання алкоголю. Йому було наказано залишатися в 100 ярдів (приблизно 91 метр) від жінки.

Справа проти нього була закрита у вересні, коли окружна прокуратура не змогла «забезпечити свідоцтва».

Схоже, пара воссоедилась в листопаді, коли їх помітили в аеропорту.

Нагадаємо, раніше Хайден Панеттьєрі мала стосунки з українським боксером Володимиром Кличком. 9 грудня у них народилася дочка Кая Євдокія. Своє друге ім'я дівчинка отримала в честь бабусі братів Кличків.

Нагадаємо, Кличко з донькою засікли в зоопарку під Києвом, кадри злили в мережу: «На вертольоті з охороною».

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