Леся Никитюк показала необычное фото, на котором ей удалось запечатлеть некий загадочный летающий объект

Популярная украинская ведущая проводит эти дни в Берлине. Леся с интересом изучает достопримечательности немецкой столицы и делится кадрами со своими подписчиками. Как сообщает Politeka, на этот раз звезда опубликовала новое фото из Берлина в своем Инстаграм.

На нем Леся позирует вся в черном и с озорным высоким хвостиком на голове. Ведущая стоит на мосту и улыбается, при этом внимание к себе привлекает необычный объект, как бы «зависший» над головой у ведущей.

«Это у меня над головой нимб или НЛО? Берлин ты прекрасен», - написала ведущая в подписи к фото.

Объект действительно похож на традиционную «летающую тарелку» из фантастических фильмов. Однако, объяснение оказалось намного более банальным: над головой у Леси оказался фрагмент от фонаря, столб которого закрывают ее волосы.

Впрочем, фотография ведущей все же развеселила ее поклонников. Они бросились наперебой фантазировать о том, чем мог оказаться загадочный объект.

«То тараканы в фрисби играют», «Ахаха ушко микки мауса», «Это тебя Немецкие папарацци снимают своим дроном, не каждый день к ним звезды такого масштаба приезжают», «Нимб над головой Леси, нет, не может такого быть я лучше в НЛО поверю», «Вауу красотка какая гордость Украины», «Атака НЛО очевидно, все делаем шапочки из фольги», - пишут люди.

До этого Леся призналась, что многие люди при встрече с ней первым делом отмечают ее рост.

«Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!!

Ого! Вы такая высокая.

Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному!», - рассказала ведущая.

В связи с этим она решила раз и навсегда напомнить всем о своих параметрах, чтобы люди перестали удивляться при встрече:

«Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см)».

Напомним, Никитюк нарвалась на критику из-за аппетитных кадров в ресторане.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как развлекалась вместе с подругой прямо в лифте.

Также Politeka писала, что роскошная Никитюк обнажила грудь и раскрыла все свои модельные параметры.