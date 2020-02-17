Леся Никитюк покорила поклонников стильным образом с экстремальным декольте, и рассказала о том, что люди замечают первым в ее фигуре

Популярная украинская ведущая любит делиться со своими фанатами последними подробностями своей жизни и разными размышлениями. На этот раз Леся решила поделиться секретом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, ведущая призналась, что многие люди при встрече с ней первым делом отмечают ее рост.

«Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!!

Ого! Вы такая высокая.

Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному!», - рассказала ведущая.

В связи с этим она решила раз и навсегда напомнить всем о своих параметрах, чтобы люди перестали удивляться при встрече.

«-Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см)

-длина ноги от бедра 110 см

-размер ноги (40,41)

-объём груди 90,

-талия 68,

-бёдра 100!

И самое главное... мизинец 4 сантиметра», - с присущим ей юмором написала Никитюк.

Свой пост она сопроводила новой фотографией, на котором ведущая позирует в соблазнительном образе. На снимке Леся полулежит на полу в черной шубе и кофте с глубоким декольте, которое тут же притягивает к себе внимание. Ведущая пристально смотрит в камеру, а яркий макияж глаз придает ее образу неповторимой женственности.

Поклонники тут же отреагировали на пост ведущей.

«Господи, я заканчиваюсь там, где у тебя, всё только начинается!», «Понимаю))) Леся, вы красотка!) У меня такой же рост.))) Великаны рулят», «Леська, ты бомба!», «Мадам, Вы огонек просто», «Вы красотка, пусть завидуют», «Красивая леди», «Тигрица», «Вау какая милашка», «Модельные параметры!», «Леся, вы неземная красотка», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Никитюк похвасталась фигурой в обтягивающем наряде: "Ух, какая шалунья".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк вывалила «близняшек» просто на камеру: мужчины будут в восторге.

Также Politeka писала, что Никитюк устроила прямо в постели чувственную фотосессию: "А я еще и пою!".