Леди Диана Спенсер была вынуждена придерживаться специальной диеты из-за проблем со здоровьем

Об этом пишет издание The Daily Mail.

Диана погибла 23 года назад, но подробности ее личной жизни до сих пор беспокоят поклонников.

Повар Даррен МакГрейди знал все о предпочтених Спенсер в еде, поскольку почти 15 лет он провел на королевской кухне.

По его словам, Леди Диана Спенсер обожала фаршированный перец и могла есть это блюдо несколько раз в день.

Диана очень тщательно следила за рационом. А когда медики диагностировали у нее булимию, то принцесса и вовсе отказалась от всех вредных продуктов. Ей даже пришлось забыть про любимую говядину, заменив ее бараниной.

«Тогда она мне сказала: «Даррен, позаботься о жире, а я позабочусь об углеводах в спортзале». Ради нее я поменял стиль готовки — никаких тяжелых кремов и насыщенных соусов», - вспоминает Даррен МакГрейди.

Из-за болезни для Леди Дианы ежедневно составляли специальную диету, но принцесса могла спонтанно поменять свои предпочтения в последнюю минуту.

«Она могла передумать даже в том случае, если блюдо уже было готово. Все зависело от ее настроения», — добавил повар королевской семьи.

МакГрейди проработал с Дианой четыре года. За это время он успел искренне полюбить принцессу сердец. До сегодняшнего дня Даррен вспоминает про Спенсер с ностальгией, считая ее совершенно уникальным человеком.

Ранее мы рассказывали о том, что принцесса Диана Спенсер сильно конфликтовала со своей матерью. У Дианы сложились прекрасные отношения с сыновьями Уильямом и Гарри, однако, с матерью что-то пошло не так.

Слуга принцессы Уэльской Пол Беррел рассказал откровенные детали из жизни покойной.

По его словам, как-то раз он стал свиделем телефонной ссоры между Дианой и ее матерью.

"Диана сказала: - приходите, послушайте, а мать ... избила ее за то, что она виделась с мусульманским мужчиной..." - "Ты не что иное, как проститутка и проститутка. Это я воспитывала, проститутку", - сказала мать принцессы Дианы. Такой диалог произошел между родственницами, по словам Беррела.

Беррелл добавил, что после разговора принцесса Диана сказала ему, что больше никогда не будет разговаривать с матерью, пока она живет.

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