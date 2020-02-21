Еще во время работы в Минске у Дмитрия Шепелева была возлюбленная по имени Анна Старцева, которая сегодня не любит вспоминать об этих отношениях

Об этом пишет издание Стархит.

Еще в далеком 1997 году Дмитрий Шепелев работал над созданием программы «5х5», и на этих съемках Дмитрий познакомился с девушкой по имени Анна, с которой у него завязался бурный роман.

Через семь лет они сыграли свадьбу, но их союз был обречен на развал: почти сразу после росписи Дмитрий Шепелев уехал в Киев. Влюбленные перестали общаться и оформили официальный развод уже через три недели.

Анна недолго оставалась одна и вскоре нашла новую любовь — Юрия Таболина. Раньше он считался довольно известным телеведущим в Минске, но последние несколько лет занимается бизнесом.

В браке у Анны и Юрия родились трое детей. Супруг Старцевой постоянно признается ей в любви в социальных сетях, рассказывая о том, как ему повезло со второй половинкой.

«Вот уже 11 лет официально и 14 неофициально держимся друг за друга. Не ослабляй хватку, любимая», — писал Юрий в соцсетях.

Что касается Анны, то она давно забросила телевидение и посвятила свою жизнь психологии. Она занимает пост преподавателя кафедры психотерапии и медицинской психологии в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

О Шепелеве блондинка не желает говорить. Она призналась, что до сих пор поддерживает связь с мамой телеведущего, но они никогда не обсуждают личную жизнь Дмитрия.

Ранее мы рассказывали о том, что муж умершей Жанны Фриске ошеломил пикантной подробностью. Бывший украинский телеведущий Дмитрий Шепелев, который долгое время работал на телеканале «M1», поделился историей о том отрезке времени.

В своем посте телеведущий рассказал — он трудился с известной украинской ведущей Василисой Фроловой. Много лет назад оба вели утреннее шоу на «M1».

Как признался Шепелев, для него это была не работа, ведь они с Василисой «валяли дурака» каждое утро, пять дней в неделю. По словам телеведущего, однажды они вышли в эфир голыми.

«Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды», — написал Шепелев.

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.