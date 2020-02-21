Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом
Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.
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В разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.
На показанных кадрах артистка подвела итоги нанесения правильного макияжа и похвасталась новой помадой-карандашом.
Отметим, ранее артистка рассказала, что нужно делать, чтобы не проиграть "вредителям красоты", нам нужно: тщательно очищать кожу, сократить очищение скрабом до одного раза в 7-14 дней, вытирать влажное лицо сухой или матирующей салфеткой, аккуратно прикладывая к коже, а не растирая ее.
В течении дня пользоваться термальной водой, чтобы не пересушивать кожу. Не использовать отбеливающие крема и пилинги, это может усилить чувствительность к ультрафиолету и ускорить старение. Наносить ночной крем, только не зимний вариант, в этом случае кожа будет потеть и портиться, а поры будут забитыми.
Отметим, вчера артистка показала весенние переменны – Анна впервые решилась сменить имидж и состричь челку.
«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ ! И спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?», – написала Анна под стильным снимком.
До этого артистка решила сразить небольшими роликам в Инстаграм, сверкнув будущей новой прической. Перед зеркалом звезда предстала в обычном наряде. Также видно, что стилист работает над волосами артистки, состригая челку и укладывая ту впервый раз.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом