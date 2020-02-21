Известная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, звезда показала, как позировала во время концерта в довольно пикантном виде - одном шелковом костюме, едва прикрывшем ее стройную фигуру.

Благодаря темному освещению кадры выглядят еще более соблазнительными и интригующими. Отметим, данные фото звезда использует как материал для напоминаний о своих новых концертах.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное, обсуждая не только вид артистки, но еще и сам концерт в целом:

«Тиночка, спасибо огромное за то, что приедете с сольным концертом на Славянский базар.💥💞», «Ждём тебя в Беларуси! 🇧🇾❤️», «нереальная 🤯♥️!», «шикарная 😻», «Тиночка, ждём тебя на Славянском базаре 💖😍💥», «восхищаюсь твоей красотой, моя маленькая, но такая сильная... 💔», «Богиня ❤️», «So beautiful🤯🤍ты невероятная😍жду очень 8 марта🤧», «Такой женственный образ когда вы играете на баяне или аккордеоне, не знаю как правильно называется», «Неповторимая 🔥😍»,– написали пользователи.

До этого певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в белом халате.

Также видно, что певица позировала на кровати с белым полотенцем на голове. Примечательно, что свой банный халат звезда соблазнительно распахнула, частично обнажив грудь. На лице артистки легкий макияж в естественных оттенках.

Поклонники певицы обратили внимание под постом в Инстаграм также на то, что звезда украсила нежный образ массивным серебристым кулоном, который по форме напоминает каплю. К слову, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.

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