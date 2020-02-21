Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна решили завести собачку, словно молодая семья.

"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", - написала Седокова.



Причем ранее артистка откровенно прокомментировала отношения с возлюбленным Янисом Тиммой:

«Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты!

С тобой я ребёнок. Такой маленький и защищённый тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео. С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️», – трогательно написала певица.

Отметим, вчера артистка показала весенние переменны – Анна впервые решилась сменить имидж и состричь челку.

«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ ! И спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?», – написала Анна под стильным снимком.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом