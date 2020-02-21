Звезду просто не узнать!

Ведущая украинского проекта «Х-фактор» Даша Трегубова поразила идеальным телом во время взрослой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Бекстейдж моего дня», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных снимках Трегубова позирует в одном боди и туфлях на высоком каблуке. На других фотографиях звезда либо в черном длинном платье, либо в золотистом наряде, элегантно поднимая ногу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«До чего же хороша», «Неотразима», «Невероятная…», «очень сексуально выглядит», «шикарная», «бомба!», - пишут они.

Ранее мы писали, что ведущая шоу "Х-фактор" Даша Трегубова опубликовала фото в купальниках.

Несколько часов назад звезда "Х-фактор" порадовала своих поклонников Инстаграм. Красотка опубликовала несколько фото в купальниках и других не менее откровенных нарядах.

Звезда предстала на первом снимке в черном купальнике с завязочками. Капли воді попали на ее тело. Даша изогнулась и показала свой животик и идеальную талию.

В этом же купальне красавица позировала на шезлонке. Она надела шорты и расстегнула их, придав образу некой пикантности.

На других фото девушка позировала в сдельном купальнике с вырезами, оголяющими ее талию и тело в районе груди. Завершают ее образ темные очки. Даша закинулав волосы набок и вытянула ножку. Выглядит она просто чудесно.

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