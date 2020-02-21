Тина Кароль решила спеть весьма драматичную песню и вышла на сцену при этом полуголой

Фигуристая красавица-артистка Тина Кароль удивила сценическим выступлением. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

Певица выразила свои переживания в авторском исполнении своей песни, но поклонники артистки в сети буквально поделились на два лагеря: одни прониклись манерой исполнения и всей глубиной творческой работы в виде песни, другие же больше обратили внимание на внешний вид Кароль.

Стоит отметить, что сценический образ Тины в этот раз был весьма откровенным. На певице было кружевное белье по типу пеньюара и просвечивающий светлых халатик. Стильная укладка и классический яркий макияж дополнили образ.

Тина Кароль пела, как отметили ее поклонники в комментариях под постом, "с душой" и выступление многих очень тронуло. Помимо прочего, фолловеры отметили, что Тина очень соблазнительная, "очаровательная", "привлекательная", "красавица".

Напомним также, сладкоголосая Тина Кароль, которая в своей жизни пережила немало потрясений и личных трагедий, не всегда была стройной, но, все же смогла прийти в свою идеальную форму. Артистка, рост которой 1 метр 68 см – если верить данным в сети – сейчас выглядит миниатюрной стройной блондинкой, но в юности Таня Либерман (настоящее имя исполнительницы) была «щекастенькой» и полноватой девушкой.

Напомним и о том, что ранее Тина Кароль дала интервью в спецшоу "Слава+" прямо перед собственным днем рождения, которое будет 25 января. На кадрах видно, как Тина позировала с изящным макияжем на лице и в черном мини-платье.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

Напомним также и о том, что певица призналась, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни. Тина Кароль поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, а ее сын – отца. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что маленький сын помнит папу, хотя и был в то время еще совсем малышом.

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