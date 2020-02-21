Известная исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова показала, с чего начинает свое утро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram.

«Когда тренировка с 8:00 – весь день заряжен», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Котова позирует в коротком топе и лосинах, которые элегантно подчеркивают ее роскошные формы. Сама девушка подняла руку и застыла в пикантной позе, демонстрируя точеную фигуру.

А ее поклонники были лишены права что-либо сказать – кадры Котова опубликовала у себя в Сторис.

Как собщалось ранее, 34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", заняла одно из судейских мест во время кастинга на конкурс красоты "Мисс Россия-2020".

Девушка поделилась кадрами события в своем микроблоге в Инстаграм. Котова, будто Барби, предстала в ярком розовом цвете. На артистке пиджак сочного оттенка, который выгодно подчеркнул зону декольте, от которой невозможно отвести взгляд. Идеальная укладка и яркий макияж дополнили образ.

Отметим, это не первый опыт в конкурсах красоты для Котовой, ведь она сама не то, чтобы принимала участие, а даже победила. Так, певица стала "Мисс Россия" в 2006 году.

Напомним, пышногрудая экс-ВИА Гра засветила пикантные места в кружевном белье

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра приподняла платье и показала самые интересные места