Популярный украинский исполнитель, лидер группы OTORVALD, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение-2017 взорвался в сети из-за критики хейтеров

Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020. Три года назад победителем такого отбора стала группа OTORVALD. Тогда, благодаря победе Джамалы в 2016 году на конкурсе в Швеции, Евровидение-2017 принимала Украина. В Киеве группа OTORVALD заняла 2 место с конца, а именно 24. Эта цифра стала ненавистной Жене Галичу, о чем он и заявил в соцсети инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

В сторону Жени Галича и его команды было много негатива. Их выступление не могут забыть до сих пор и сравнивают с нынешними участниками Нацотбора.

«С 24 местом можно жить», – уверяет исполнитель.

Он сделал смешное видео, на котором показал, что теперь его жизнь вертится вокруг этой цифры: то он едет в лифте с мужчиной на 24-й этаж, то Галич сдает одежду в гардероб и ему выдают номерок с числом 24, и даже в кафе за его столик садится девушка, а их номерки ожидания 2 и 4.

А в комментариях к опубликованным юмористическим кадрам украинцы снова не сдержались, отметив, что «хуже OTORVALD уже не будет»: «Хуже, чем оторвальд уже не будет..».

Также в сети нашлись и те, которые поддержали группу: «Давайте научимся радоваться за своих. Любой из участников УЖЕ талант и достойно представит Украину. Какая разница какое место???».

«В украинском менталитете особенно большие проблемы с поиском положительных моментов. И так во всем. Мы думаем только о минусах в любых областях - это говорит о заниженной самооценке народа. Я часто встречаю комментарии в стиле "и мы на Евровидение всегда плохо выбираем". Серьезно ??? Друзья, Украина за последние 16 лет два раза выиграла Евровидение и много раз входила в пятерку. Но нытье у нас больше, наверное, среди всех европейских стран! Невероятно бесит, когда "все плохо, мы все умрем" залезает во все вещи, где только можно! Даже на конкурс!», – не сдержались некоторые.

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