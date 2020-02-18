В триумф никто не верит

Украину не рассматривают в качестве вероятного победителя на песенном конкурсе Евровидение-2020

Об этом пишет Сегодня.

Сообщается, что Украина потеряла позиции в рейтинге букмекеров после завершения второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020.

Несмотря на то, что до старта конкурса в Роттердаме почти три месяца, букмекеры уже определились с фаворитом.

По завершению первого полуфинала букмекеры отдали Украине 11 строчку в рейтинге. Но после того, как стали известны еще трое финалистов, наша страна скатилась на 20 место.

Лидером по-прежнему остается Италия, на второй строчке – Швеция. Третье место, как предсказывают букмекеры, займет представитель Российской Федерации.

Как известно, участник от Украины будет определен уже в субботу, 22 февраля. Но мировые букмекеры уже прогнозируют Украине катастрофу на Евровидении-2020.

Ранее мы рассказывали, что согласно результатам голосования первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020, в финал прошли GO-A, JERRY HEIL и Krutъ.

По результатам второго полуфинала в финал вышли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Как известно, для того, чтобы определить финалистов, баллы музыкантов суммировали с баллами, которые они получали от судей. После этого их рейтинг вносили в специальную таблицу. Если же кто-то из исполнителей набрал бы одинаковое количество очков, финальный голос был бы за зрителями.

Финал Нацотбора запланирован на субботу, 22 февраля.

Стоит также напомнить, что второй полуфинал запомнился громким скандалом. Судью Тину Кароль заподозрили в подсуживании артистам, у которых она была наставником на проекте "Голос".

Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения-2020.

А еще Politeka писала, что Евровидение 2020: Россия внезапно оказалась на первом месте, появился скандальный рейтинг

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