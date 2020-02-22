Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Причем Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.

К примеру, в этот раз на странице звезды появилось подобное видео, чтобы привлечь внимание к новой песне Алексея. Так, на представленных кадрах Настя в одежде Потапа показала, как двигается под новую песню Потапа «Девчонка».

Немного после в кадре появляется сам Потап в совершенно неожиданном образе. Он как будто изображает беременную Настю – у него на голове тюрбан из полотенца, а огромное якобы беременный живот прикрыт женским нарядом.

Ранее в разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует. А конечный результат - полностью готовый макияж и новый образ звезда представила на основной странице в социальной сети.

Так, певица сфотографировалась крупным планом, и была немедленно раскритикована за странный цвет лица с серым оттенком. Кожа, и вправду, приобрела на снимке желтоватый оттенок. По мнению поклонников, звезда слишком перестаралась с макияжем.

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