Национальный отбор на Евровидение-2020 по скандалам не уступает прошлогоднему

В субботу, 22 февраля, 6 финалистов еще раз выступят со своими номерами, чтобы зрители и судьи определились со своим фаворитом и решили, кто будет представлять нашу страну на европейском конкурсе в Амстердаме. Одна из участниц раскрыла правду в сети, с чем ей приходится сталкиваться за кулисами шоу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на видео из сториз певицы JERRY HEIL, которое слили в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинская певица JERRY HEIL, прославившаяся благодаря песне "Охрана, отмена", в Instagram рассказала о хейте и субъективности со стороны организаторов.

"В прошлый раз хейт был по поводу моего вида, постановки, моего костюма, я была согласна, реально. Сейчас у меня классная, в моем стиле, пижама. Но те, кто в зале снимал, я не слышала, не читала, но мне говорят, что уже меня там критикуют, типа: "что она надела". Теперь я чувствую себя полностью собой, полностью удовлетворенной, потому что я – это я. И теперь я полностью спокойна, несмотря на то, кто и что говорит", – сказала певица.

Также она добавила, что есть разная критика по поводу того, что на ней надето, и когда просто не нравится.

"И первое, и второе – субъективизм. Более того, все что люди делают в мире – субъективизм, все же понимают? И шоу это, и что-либо другое тоже строится исключительно на субъективных мыслях, потому что в них делает выбор кто? Люди", – объяснила JERRY HEIL.

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Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020. Три года назад победителем такого отбора стала группа OTORVALD. Тогда, благодаря победе Джамалы в 2016 году на конкурсе в Швеции, Евровидение-2017 принимала Украина. В Киеве группа OTORVALD заняла 2 место с конца, а именно 24.

А в комментариях к опубликованным юмористическим кадрам украинцы снова не сдержались, отметив, что «хуже OTORVALD уже не будет»: «Хуже, чем оторвальд уже не будет..».

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