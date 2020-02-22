Украинская певица Ирина Билык призналась в тяжелой болезни спустя четыре года после рождения сына

Ирина Билык впервые заявила о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых не смогла сама родить. Несколько лет назад любимица украинской эстрады перенесла сложную операцию. Об этом певица рассказала в интервью телеканалу "Украина".

"Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Потом мне сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать", – вспоминает Билык.

На вопросы об онкологии Ирина смогла лишь уклончиво ответить, чтобы не травмировать поклонников.

"Ну, почти так. Ну я место, где это было, даже не хочу... Чтобы страна волновалась. Но я вышла из этого состояния именно таким образом. И послушала врачей. И не жалею", – объяснила Билык.

Ирина Билык официально вышла замуж в 2015 году. Избранником певицы стал российский стилист и фотограф Аслан Ахмадов.

В декабре того же года у пары родился сын Табриз, которого выносила и родила для звездных супругов суррогатная мать.

В интервью певица часто сетует на то, что редко видится с любимым мужем, ведь они живут и работают на два города – Киев и Москву.

Напомним, что известная украинская певица Ирина Билык показала короткий ролик со своим мужем Асланом Ахмадовым. На кадрах Билык позирует в желтой шапке, из-под которой видны длинные белые волосы. Ирина применила фильтр, который растянул улыбку и увеличил глаза. Он наложился и на супруга.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Ирина Билык показала себя в новом образе. Рядом с певицей по бокам расположились две брюнетки, которые пританцовывали вместе с артисткой. Они были в лосинах и двигали пятой точкой на камеру.

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