Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла немного пожаловалась на подписчиков

Модель и молодая мама покрасовалась с дорогим брэндовым аксессуаром на прогулке и показала "огромные сердце и душу". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Алла в этот раз решила себя показать в достаточно скромном, в сравнении с остальными ее мини-юбками и декольтированными платьями, наряде: на Добкиной во время прогулки по Парижу был сарафанчик из ткани легкой текстуры, пиджак и кеды, а на плече красовалась сумочка известного брэнда:

«А что происходит с публикациями моими? Все... вы меня не любите?😂‍♀», - подписала свои новые опубликованные фото Алла, которая позировала на фоне небольшой настенной скульптуры в виде сердца.

Ее "претензия" к фолловерам была не совсем понятной, но, вероятно, она имела ввиду низкую их активность на своей странице, небольшое количество лайков. На такое шуточное "заявление" знаменитости ее поклонники отреагировали тем, что написали, как все-таки сильно они любят Аллу и восхищены ее видом, знаниями и позитивом:

"Роскошная"

"Любим, конечно"

"Красивые фото"

Нашлись среди подписчиков и такие, которые ничем не смогли порадовать Аллу:

"Я не люблю..."

"что за бред..."

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