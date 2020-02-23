Известная певица Анна Седокова показала эффектные кадры со своего выступления

Как сообщает Politeka.net, известная певица и многодетная мама Анна Седокова сейчас наслаждается счастьем в личной жизни.

Сейчас звезда встречается с баскетболистом Янисом Тиммой, который младше звездной избранницы на 9 лет, а недавно парочка обзавелась общей собакой. Звезда также не боится экспериментировать со внешностью, что постоянно демонстрирует в личном блоге.

На этот раз на своей странице в Instagram Анна, которая никогда не стеснялась своих аппетитных форм, выложила пикантные кадры, на них она сверкнула идеальными формами.

Так, на сей раз звезда предстала перед фанами в алом обтягивающем полупрозрачном комбинезоне с блестками, который подчеркнул достоинства ее фигуры. Свой образ Седокова дополнила широкополой шляпкой, поясом, солнцезащитными очками и золотыми украшениями. В кадре Анна с алой помадой и распущенными по плечам волосами поет на сцене свои песни и соблазнительно двигается под ритм музыки.

К сожалению, пользователи сети лишены возможности оставлять комментарии под снимками, ведь они появились в ее личном Stories на странице Instagram.

Также ранее сообщалось, что Анна представила себя в новом имидже, показывая лучшие кадры со своего клипа - пикантный поцелуй с Янисом Тиммой. Молодой баскетболист буквально соблазнил Анну на дорогом мотоцикле.

Так, изначально в новом клипе певица развлекается с подругами в ночном клубе. Одета она в сверкающее боди и меховое пальто. Позже в клипе появляется полицейский, которого играет возлюбленный Седоковой. Пара специально страстно целуется, после чего певица оказывается лежащей на полицейском байке.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом.