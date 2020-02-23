Российская певица Валерия опубликовала в сети фото своего отдыха в Дубаях

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На кадрах 51-летняя артистка, позирует сидя в плетеном кресле. На ней надето короткое платье красного цвета и желтая кепка, а лицо скрыто за солнцезащитными очками.

Валерия гордо демонстрирует свою подтянутую и стройную фигуру, которую она заработала благодаря спорту и правильному питанию.

В комментариях к фото артистка поразмышляла на тему чтения книг. Сама Валерия призналась, что в суете будней ей некогда читать, а вот на отдыхе она с удовольствием наверстывает упущенное и предпочитает только электронные книги.

Ее подписчики мгновенно отреагировали на новую публикацию, рассказав о свои книжных предпочтениях. Некоторые успели оставить несколько хвалебных отзывов о ее фигуре, отметив, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ и во многом зависит от самого человека.

Ранее мы писали, российская певица Валерия рассказала о своем отношении к Украине.

Валерия высказала мнение, считает ли заслуженным попадание в черный список Минкультуры Украины.

"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.

Валерия также отметила, что запрет практически не коснулся ее финансового состояния.

"В финансовом плане минимально: последние годы Украина находилась в достаточно плачевном экономическом состоянии, уже давно мы не проводили там больших туров, как в начале 2000-х, когда действительно много гастролировали по Украине", - отметила певица.

Напомним, Валерия сделала внезапное заявление о Зеленском.

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