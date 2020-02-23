Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась перед фанатами своей идеальной фигурой
Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк - обладательница стройных форм и модельного роста. В детстве девушка комплексовала из-за за своей внешности, ей было сложно подобрать одежду по размеру - все вещи были маловаты. Теперь же она с удовольствием демонстрирует точеную фигуру на публике и хвастается пляжными снимками, а дизайнерские наряды сидят на ней идеально.
Так, вскоре после анонсированной поездки в Берлин она удивила своих фанов откровенным кадром с отдыха в Египте.
Леди Ле опубликовала весьма пикантное фото, на котором продемонстрировала роскошный бюст и длинные ноги, которые подчеркнуло откровенное черное бикини.
В кадре – ведущая в купальнике и с тарелкой в руке, набитой экзотическими вкусностями. Она наклонилась к камере и мыло улыбается в объектив. Эффектный пляжный лук завершают широкополая шляпа со звериным принтом, сумочка в тон и красивые украшения на запястье.
"Я тебе служанка или что?" - подписала кадр Никитюк.
К сожалению поклонники Леди Ле не смогут прокомментировать кадр, ведь его украинская телеведущая продемонстрировала в своем Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.
В этот раз артистка решила показать не традиционный "образ" дня, а свой отдых в Египте.
Рядом с Никитюк на столе можно заметить целую гору вкусностей и различных аппетитных блюд, на чем сама Никитюк также акцентировала внимание. Позже звезда представила также свой номер, в котором отдыхает, акцентировав внимание на украшении на постели.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде
Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане.