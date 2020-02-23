Леся Никитюк отправилась на отдых в Египет, откуда начала активно делиться впечатляющими снимками

Популярная телеведущая и любимица публики Леся Никитюк покорила украинский Instagram яркими кадрами своей жизни. Об этом пишет  Politeka.net

На этот раз звездная красотка, которая стала популярной после тревел-шоу "Орел и Решка", отправилась на отдых в Египет, где поселилась в одном из самых дорогих отелей курорта.

На новом фото телеведущая позирует стоя в черном бикини на фоне пальм. Никитюк в леопардовой шляпке выгнулась в неприличной позе, выставив на всеобщее обозрение свое упругое тело, которое успело немного подгореть на солнце.

Образ оказался настолько вызывающим, что поклонники резко раскритиковали публикацию такого фото.

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«Леся, я тебя очень люблю, но это фото вульгарно неприятно смотреть😲», «Ти хочеш сказати шо це класне фото», «Фото называется "Устала отдыхать», «ЛесЯ ты всегда красавица ,но это фото не твое ,ноги ты че в бодибилинг пошла ,красуня перефотографируйся, отличного отдых», «Леся опять голая», «Кто-то немножко сгорел в некоторых местах», «Хороша, но похудела, на орел и решке была намного лучше»

«Ух какая 🌷очаровательная красавица🌸 королева Леся👑Божественно 🌼обаятельная и очень милая! Фантастически 👍сексуальная! Красивие👍 бедра у Вас! 🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹», - пишу в сети.

Ранее мы писали, знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль Инстаграм, показала смешное видео и фото, сделанное с героями мультфильма "Мадагаскар" на одном из самых дорогих курортов в Египте.

На снимке красотка в купальнике, поверх которого накинула джинсовую рубашку, стоит в окружении людей, переодетых в костюмы пингвина, жирафа и зебры.

Кроме того, в карусели Леся выложила видео, где забавно танцует с бегемотом.

Напомним, Никитюк нарвалась на критику из-за аппетитных кадров в ресторане.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как развлекалась вместе с подругой прямо в лифте.

Также Politeka писала, что роскошная Никитюк обнажила грудь и раскрыла все свои модельные параметры.