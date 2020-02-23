Данилко сказал, что проблема TVORCHI была не в наушниках

Судьи прокомментировали скандал в финале Нацотбора на Евровидение

О скандале с группой TVORCHI и их технических проблемах во время выступления рассказали Виталий Дроздов вместе с Андреем Данилко на видео, которое опубликовали 23 февраля в YouTube на канале «Слух» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Как нам стало известно после выступления, у вокалиста группы TVORCHI была лажа в наушнике, он слышал только себя, но не слышал музыку», – сказал Виталий Дроздов.

Дроздов также отметил, что в этой ситуации неправильно отшутиться и принял вызов ответь серьезно на инцидент с наушником.

«Мы оценивали то, что мы слышали. Мы не являемся техническими специалистами и не отвечаем, у кого какой звук в наушниках. У нас тоже иногда бывает лажа со звуком, мы тоже иногда друг друга не слышим. Но об этом никто не знает», – объяснил Дроздов.

Его перебил Данилко: «Когда это уже второй раз уже, опять эта проблема – наушники, опять именно у них это случилось, то есть какая-то другая проблема. Например, отсутствие живого выступления, живого опыта. Это реально сложно».

Также Данилко рассказал, что Дэвид Аксерольд поет как пластинка. А также вспомнил, что может спеть «Гоп гоп» среди ночи в той же тональности.

Напомним, что в интернет-сети ажиотаж из-за выступления Верки Сердючки на финале Национального отбора не Евровидение, в ходе которого она произвела настоящий фурор.

Так, Сердючка в ходе своего выступления исполнила сразу несколько своих композиций. Каждая из них превосходила по помпезности предыдущую, что спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Вот, за кого нужно голосовать», «Андрюха как всегда – лучший», «это шедевр!», «Верку на Евровидение», «гениальный артист!», «Верка – королева!», «Это я понимаю артист. Сделает огонь своей харизмой. Надеюсь он вернется на Евровидение как участник в 2021», «ну вот никто из конкурсантов даже рядом не лежал – их нет на фоне Сердючки», - пишут они.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020": "Михалыч, ты шикарен!".

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