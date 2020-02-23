Судьи Нацтобора ответили, почему Верка Сердючка и ее выступление интереснее, чем сам конкурс

Украинцы хотят, чтобы Верка Сердючка вернулась на сцену Евровидения. Об этом стало ясно с видео, которое опубликовали 23 февраля в YouTube на канале «Слух». Судьи украинского Нацотбора ответили, почему Верка Сердючка не хочет поехать на конкурс (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Давайте уже возвращайтесь. Какой у вас был последний хит, кроме «Make it rain champagne»?», – спросил у Данилко рядом сидящий Виталий Дроздов.

«Просим!», – закричала Тина Кароль.

«Ну так я не хочу. Ну не», – заскромничал Данилко.

После этого Виталий Дроздов начал «кидаться» в Андрея Данилко аргументами, от которых он еще более застеснялся.

«От посмотрите. Тина Кароль в конце прошлого года три сингла за один месяц выпускает. Идут, пусть не три, но два, но редкость.», – говорит Дроздов.

«Она в таком ранге звезды. Что может уйти, а может вернуться. Мне ж тоже хочется, чтобы мне хотелось», – ответил Данилко о своем образе Сердючки.

Тина Кароль, в свою очередь спросила, что сделать, чтобы Данилко захотелось, но он ушел от ответа, замявшись и сменив тему.

В конце он сказал, что ему очень сложно.

«Данилко красавчик. У Верки звезда на голове, но Андрюха совсем не такой. Простой и из народа. Все высоты, которых он достиг не сделали из него высокомерного себялюбимого, как джамала» «Попросить Данилко написать хит для участников Евровидения. Он (однозначно) может. Украсить хит можно украинской аутентичностью. Будет крутая заявка на победу!», «Стеснительный Данилко это, конечно, сильно», «Ех Данилко возвращайся на сцену! Последний трек про шампейн вообще не формат Сердючки и это доказывает, что возвращение может быть!», «Андрей Михайлович, наш искренний и светлый Красавчик, намекните поклонникам вашего творчества как Вас вдохновить? Вы не представляете, как нам хочется, что бы Вам тоже хотелось!», – написали под видео украинцы, желая, чтобы Сердючка вернулась и зажгла Евровидение.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020": "Михалыч, ты шикарен!".

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