Известная экс-телеведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева показала новый ролик с Австрии

На фото Ивлеева позирует в джинсах и черной майке с глубоким вырезом. Образ дополнила Настя розовыми волосами. Рядом можно увидеть Элджея, известного российского певца, который является мужем Ивлеевой. Он был в черной одежде и очках. Пара находилась в Вене, столице Австрии. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Лучшие", "Рожденные для Голливуда", "Вы выглядите Как Джокер и Харли Квин ! Безумно влюблённые, и весь мир у ваших ног! Красивые и сумасшедшие", "Ивлеева здесь на мужика похожа", "А Элджей такой: ну я так фоном побуду", "Как они прыгают", "Пара года, тысячилетия, века, мира смен всего нахуй я плачу!", "Когда не хочешь делить с кем-то своего парня", "Когда хочешь выпендрится перед первоклашкой".

Ранее мы сообщали, что популярная экс-телеведущая из "Орел и Решка" решила повеселить виртуальную публику и примерить фотошоп к типичным кадрам, которые гуляют по сети.

Так на новых опубликованных фото артистка "приклеила" свое лицо к разнообразным комическим "народным" персонажам, по типу "недовольного кассира в магазине", "закомплексованной школьницы из 80-х", "веселой пышнотелой простушки в кружевном белье" и тому подобных. Она "красовалась", в частности, в алом корсете, чулках, купальнике, сидя в метро и на полу в подъезде.

Сообщалось, что когда-то звездная ведущая «Орел и Решка », комик Анастасия Ивлеева показала, как многогранна и талантлива.

Так на новом опубликованном видео, девушка предстала с совершенно неожиданной прической – короткими волосами, стрижкой, практически, под "мальчика". Звезда «Орла и решки» большая любительница всяких экстравагантных выходок, и в этот раз она покрасовалась в студии не только в эффектном неожиданном образе, но и в откровенном наряде.

Напомним, звезда «Орла и Решки» поразила новой внешностью, красотку не узнать

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