Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время концерта в блестящем полупрозрачном наряде

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

Группа активно выступает, ездит по городам и дает множество выступлений. В этот раз звезда показала себя в пикантном виде во время выступления.

Так, Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время концерта в блестящем полупрозрачном наряде. Примечательно, что костюм выглядел достаточно откровенно - коротенький топ прикрывает лишь грудь и не доходит до талии звезды. А вот ноги артистки полностью обнажены, лишь прозрачная с блестками ткань прикрывает ее стройное тело.

На лице заметен яркий макияж, а волосы распущены.

Ранее звезда показала, позировала в раздельном выблескивающем купальнике. На снимках, где Виктория запечатлена на фоне живописных пейзажей курортных Мальдив, вблизи видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото исполнительница улыбалась и выглядела счастливой.

Украинская знаменитость представила "на справедливый суд" публики в сети целый рад однотипных фото, темноволосая артистка-красавица выглядит на снимках естественно и в глазах многих свойх фанов - очень привлекательной особой.

Помимо прочего, фолловеры звезды отметили ее стильный пляжный костюм, а также спортивную фигуру, добавив, что у Вики "не видно ни грамма жира" на теле.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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