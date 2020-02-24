Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и примеряющей свои новые вещи.

Отметим, свои наряды Седокова начала создавать еще несколько лет назад. Тогда певица решила заняться собственным делом и открыла интернет-магазин одежды собственного бренда La Story. Как это часто бывает, поначалу магазин приносил своей хозяйке одни лишь убытки. И только за последний год ее бренд обзавелся поклонниками.

В разделе Стори певица показала не только желтый комбинезон, но еще и толстовку собственного дизайна, которую успела прорекламировать коллеге во время встречи.

«За эти годы моя компания два раза была в минусах. Шесть раз я хотела ее закрыть, два раза продать и миллион раз бросить. Было очень сложно, но мы выплыли и стали одним из самых узнаваемых брендов в стране», − писала ранее звезда.

Отметим, ранее артистка показала весенние переменны – Анна впервые решилась сменить имидж и состричь челку.

«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ ! И спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?», – написала Анна под стильным снимком.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом