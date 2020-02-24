Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Анна Завгородняя и Настя Каменских часто появляются вместе на публичных мероприятиях, а после выкладывают совместные фото на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, звезда часто появляется в одежде от бренда лучшей подруги. Теплой осенью девушки также провели время на тренировках, которые проходили на свежем воздухе на — Девичь-Горе в Киеве. В этот раз Настя снова предстала в одежде, которую создала ее лучшая подруга.

Звезда примерила на себя черный оверзайз-костюм. Сдержанный образ певица дополнила массивными кроссовками, а из аксессуаров на ней были часы и браслет. Однако, далеко не наряд певицы привлек внимание. А старенький веник внизу фото, находящийся прямо возле звезды.

Поклонники не прошли мимо и написали довольно много как хвалебных, так и острых комментариев.

Ранее в разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует. А конечный результат - полностью готовый макияж и новый образ звезда представила на основной странице в социальной сети.

Так, певица сфотографировалась крупным планом, и была немедленно раскритикована за странный цвет лица с серым оттенком. Кожа, и вправду, приобрела на снимке желтоватый оттенок. По мнению поклонников, звезда слишком перестаралась с макияжем.

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