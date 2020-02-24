Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым образом.

Казалось бы, фолловеры звезды уже должны были привыкнуть к ее неуместным, а иногда и вовсе – вызывающим выходкам, однако женщина систематически продолжает всех удивлять. При чем, чаще всего, «сюрпризы» довольно неприятные.

Этот раз не стал исключением – в своем профиле в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается довольно откровенной тренировкой перед тренером. Причем до того, как звезда села на очередную диету и похудела, по мнению пользователей, она выглядела куда привлекательнее.

Чтобы избежать в дальнейшем критики в свой адрес, балерина скрыла комментарии. Предлагаем вам вспомнить топ необычных шпагатов Анастасии, за которые звезда подвергалась жесткой критике, и сравнить: фото до похудения и после.

Стоит отметить, хотя звезда придерживается правил здорового питания, как сама ранее рассказала, это мало помогает ее внешнему виду:

«Я фанат свежей зелёной пищи и натуральных продуктов! В мою продуктовую корзину входят овощи и много зелени: Айсберг, Романо, Сельдерей, лук Порей, базилик. Обязательно белки, которые я кушаю виде куриного филе, перепелиных и куриных яйц. Молочку я почти не употребляю, но пару кусочков благородного сыра, всегда присутствуют в моем рационе», – расскзаала Анастасия.

К слову, последние снимки звезды стали тому подтвержеднием - артистка выглядела уставшей и совсем не такой, как без макияжа, которым часто хвастается.

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