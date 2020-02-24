"Ну до чего же прекрасна!"

Молодой красавицей-телеведущей Александрой Кучеренко можно только восхищаться - супруга Дмитрия Комарова в очередной раз удивила публику в сети своей красотой

Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова показала, как она выглядит, вероятно, перед съемками или на светском мероприятии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Александра Кучеренко продемонстрировала неяркий, но заметный макияж на своем прекрасном лице, улыбаясь на камеру для типичного сэлфи. Волосы артистки были уложены элегантной волной.

Кроме того, Саша находится в отменной физической форме, что видно по ее фигуре. В этот раз звездная красавица позировала в вечернем платье тусклого голубого цвета с глубоким декольте.

Поклонники звездной пары Кучеренко и Комарова написали в комментариях под фото массу комплиментов в адрес Саши и подчеркнули, что Дмитрию с ней очень повезло.

Ранее мы рассказывали о том, что жена Дмитрия Комарова появилась на светском мероприятии в родном для нее городе Днепр.

На вручение премий для самых стильных и успешных людей города она пришла в алом облегающем платье. Наряд выгодно подчеркнул все преимущества безупречной фигуры когда-то обладательницы титула «Мисс Украина».

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

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